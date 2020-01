Nas Notícias Adiada leitura do acórdão do homicídio do triatleta Luís Grilo Por

A leitura do acórdão do processo em que Rosa Grilo e António Joaquim estão acusados do homicídio do triatleta Luís Grilo, marido da arguida, foi hoje adiada, sem ser anunciada uma nova data.

O tribunal de júri procedeu à alteração não substancial de factos constantes da acusação e, como os advogados dos arguidos não prescindiram do prazo para se pronunciar, a leitura do acórdão foi adiada.

Na acusação, o Ministério Público (MP) atribui a António Joaquim, entretanto posto em liberdade, a autoria do disparo sobre Luís Grilo, na presença de Rosa Grilo, que se mantém em prisão preventiva, no momento em que o triatleta dormia no quarto de hóspedes na casa do casal, na localidade de Cachoeiras, Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), em julho de 2018.