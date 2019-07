Adesão à greve hoje entre os 80% e 85% nos enfermeiros

O terceiro dia de greve dos enfermeiros registou hoje uma adesão média entre os 80 por cento e os 85 por cento, havendo serviços com 100 por cento, disse à Lusa o presidente do Sindicato Independente dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor).

O presidente do Sindepor, estrutura que convocou a greve de quatro dias que termina na sexta-feira, disse que a adesão tem sido “fortíssima”, “dentro das expectativas” e que espera os mesmos níveis para o último dia de greve.

Segundo Carlos Ramalho, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, teve uma adesão de 80 por cento, os Hospitais da Universidade de Coimbra 85 por cento, de São João, no Porto, 85 por cento, Évora 70 por cento, Portalegre e Beja 68 por cento.

Carlos Ramalho adiantou que em Lisboa e Coimbra houve serviços com 100 por cento, dependendo dos turnos.

Os enfermeiros reclamam o descongelamento das progressões de todos os profissionais, independentemente do vínculo ou da tipologia do contrato de trabalho e que sejam definidos os 35 anos de serviço e 57 de idade para o acesso à aposentação destes profissionais.

Exigem ainda que o Governo inclua medidas compensatórias do desgaste, risco e penosidade da profissão, assegurando as compensações resultantes do trabalho por turnos, defina condições de exercício para enfermeiros, enfermeiros especialistas e enfermeiros gestores que determinem a identificação do número de postos de trabalho nos mapas de pessoal e que garanta, no caso dos especialistas, uma quota não inferior a 40 por cento.

O Sindepor exige também que o Governo aplique corretamente a legislação e o pagamento do suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas em funções e equipare, sem discriminações, todos os vínculos de trabalho.

Estão decretados serviços mínimos, como sempre nas greves no setor da saúde, que incluem todos os serviços de urgência, cuidados intensivos e outros, como quimioterapia e algumas cirurgias.

A definição dos serviços mínimos na greve dos enfermeiros teve de ser submetida a tribunal arbitral, por desacordo quanto aos serviços a incluir.