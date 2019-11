Adeptos do Malmo vandalizam estátua de Ibrahimovic e apelidam o jogador de Judas

A estátua de Zlatan Ibrahimovic, em Malmö, teve que ser ‘protegida’, depois de adeptos do clube da cidade terem vandalizado a mesma, devido ao facto de o futebolista passar a ser acionista do Hammarby.

Os adeptos do Malmo não perdoaram que Ibrahimovic, que começou nas escolinhas do clube e chegou à equipa principal, antes de seguir uma carreira de sucesso no estrangeiro, se tornasse coproprietário do rival.

Alguns adeptos acenderam tochas, colocaram uma mensagem discriminatória na mesma, uma sanita e sacos plásticos na cabeça da estátua.

Os jornais suecos informam que o cenário obrigou à colocação de uma vedação em lona e à presença de carros de patrulha no local, acrescentando que também a casa de Ibrahimovic, em Estocolmo, foi vandalizada com a palavra judas na porta.

O sueco, de 28 anos, que se destacou como jogador no Ajax, AC Milan, Inter de Milão, Juventus, Paris Saint-Germain, FC Barcelona e Manchester United, adquiriu 50 por cento das ações da filial sueca da empresa de espetáculos norte-americana AEG, dona do Hammarby e dos Los Angeles Galaxy.

O sueco garantiu que de futuro estará muito ligado ao clube, mas que não pretende jogar lá.

“Tenho vontade de trabalhar no futebol, mas a partir de um outro ângulo. Não apenas no relvado, ainda que possa fazer algo, porque não sou muito velho, mas não como futebolista. Posso ajudar nos treinos”, disse o sueco.