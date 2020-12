Nas Notícias Adão Silva diz que Rio impediu ministro de levar reestruturação da TAP ao Parlamento Por

O líder parlamentar do PSD, Adão Silva, afirmou que foi Rui Rio quem “matou” a iniciativa de Pedro Nuno Santos, garantindo que o ministro queria que o plano de reestruturação da TAP fosse votado pelo Parlamento.

Em declarações aos jornalistas, após a reunião com o Governo, Adão Silva começou por revelar que foi Pedro Nuno Santos quem tentou levar o caso ao Parlamento, intenção travada inicialmente pelo primeiro-ministro, António Costa.

“O senhor ministro disse-nos até que não estava muito confortado, ou confortável, não estava muito satisfeito com a decisão do primeiro-ministro, isso é verdade”, disse o líder parlamentar do PSD.

Segundo Adão Silva, Pedro Nuno Santos chegou mesmo a dizer aos deputados do PSD que “esse era o melhor caminho”.

Foi então que o líder da bancada laranja salientou que foi Rui Rio a “matar” o plano do ministro, ao escrever no Twitter que levar a reestruturação da TAP ao Parlamento seria “uma clara fuga do Governo às suas responsabilidades”.

“Camilo Castelo Branco tem uma novela que se chama ‘Gracejos que matam’, eu acho que o tweet de Rui Rio é um tweet que matou, matou aquela estratégia estranha”, disse Adão Silva.