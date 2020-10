Nas Notícias Adão Silva aborda recado “sofisticado e sibilino” de Marcelo para Costa Por

O presidente da bancada parlamentar do PSD, Adão Silva, interpreta os apelos do Presidente da República para um acordo que viabilize o Orçamento de Estado para 2021 (OE2021) como um recado para António Costa.

Um recado “sofisticado, delicado, quase sibilino” para dizer que o PS tem de entender-se com os partidos à esquerda em vez de se virar para o PSD, sustentou Adão Silva, em entrevista à TSF.

“Neste momento, decorrem negociações entre o Partido Socialista, o Governo e os seus parceiros tradicionais da geringonça, das quais o PSD não faz parte nem fará parte”, frisou o líder parlamentar laranja.

E ficou então o aviso ao PS: as declarações recentes de Marcelo têm sido um exercício “sofisticado, delicado, quase sibilino, para dizer àqueles que são os parceiros tradicionais: ‘Entendam-se, porque temos de ter um orçamento para 2021’”.

O aviso do Presidente, segundo Adão Silva, não visa o PSD, que “assiste tranquilamente a que o Orçamento apareça”.

Quando for apresentada a proposta formal de OE2021, o PSD “vai dar contributos construtivos”, sem nunca se “eximir à suas responsabilidades para com os portugueses”, garantiu o líder parlamentar.

“Todo o processo está absolutamente claro, límpido e cristalino. O Governo tem de ser capaz de encontrar uma solução para o orçamento com os seus parceiros tradicionais, o PCP, o PEV o BE, o PAN, não com o PSD”, insistiu.

Adão Silva lembrou então as declarações de António Costa numa entrevista ao Expresso, na qual o primeiro-ministro afirmou que o Governo acaba “no dia em que a sua subsistência depender do PSD”.

“Todo este processo está muito condicionado pelas palavras do primeiro-ministro”, reforçou.

A “obrigação” de aprovar o OE2021 “é iniludivelmente do PS, do Governo e dos seus parceiros”, concluiu o líder parlamentar do PSD.