Adalberto da Costa Júnior já escolheu nomes para a cúpula da UNITA

O recém-eleito presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, já escolheu seis nomes para a cúpula do maior partido da oposição angolana, devendo ser conhecidas mais nomeações nos próximos dias, segundo informação divulgada pelo partido.

De acordo com a página de Facebook da UNITA, a 1ª vice-presidente do partido será a deputada Arlete Liona Chimbinda.

O cargo de 2.º vice-presidente será ocupado por Simão Dembo, eleito pelo círculo do Bengo.

O secretário-geral da UNITA será Álvaro Daniel, cabendo o posto de secretário-geral adjunto a Mwata Virgilio Samussongo e o de secretário-geral adjunto para as autarquias a Lázaro Kakunha.

O deputado e secretário provincial da UNITA no Huambo, Liberty Chiyaka, que chegou a anunciar a intenção de se candidatar a presidente do “Galo Negro” acabando por desistir depois de ter identificado “espaços para a convergência de pontos de vista”, será o Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, até agora ocupado por Adalberto da Costa Júnior.

O novo presidente da UNITA – o terceiro, depois do fundador Jonas Savimbi e de Isaías Samakuva, que esteve à frente do movimento durante 16 anos – foi eleito na sexta-feira, no terceiro dia do XIII Congresso Ordinário do Partido.

Com 594 dos 1011 votos expressos (53,4 por cento), Adalberto da Costa Júnior sagrou-se vencedor à 1ª volta, deixando para trás candidatos como Alcides Sakala (422 votos), Abílio Kamalata Numa (68 votos), Raul Manuel Danda (17 votos) e José Pedro Cachiungo (10 votos).

O novo líder do “Galo Negro” foi felicitado pelos seus adversários, que prometerem apoiar o novo presidente, depois de ter terminado a corrida eleitoral, e pelo Presidente João Lourenço (MPLA) que, na sua conta do Twitter, saudou Adalberto da Costa Júnior pela escolha e desejou que a “eleição represente o fortalecimento da oposição, a bem da democracia”.