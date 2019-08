Açores sob aviso amarelo devido a previsões de chuva forte

As nove ilhas dos Açores vão estar sob aviso amarelo a partir das próximas horas devido às previsões de chuva forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um aviso do IPMA, para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) o aviso amarelo vigora entre as 12:00 (13:00 em Lisboa) e as 18:00 (19:00 em Lisboa) de hoje.

No grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo, devido às previsões de chuva por vezes forte, acompanhada por trovoada, vai estar em vigor entre as 18:00 e as 21:00 de hoje.

Para o grupo Oriental (S. Miguel e Santa Maria) foi emitido aviso amarelo por causa da chuva e trovoada no período entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro, e é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas atividades”.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu um comunicado a recomendar que sejam tomadas medidas de autoproteção face a estas previsões meteorológicas.