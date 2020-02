Nas Notícias Açores sob aviso amarelo devido à agitação marítima Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu hoje o aviso amarelo devido a agitação marítima ao grupo central dos Açores, depois de ter emitido o mesmo alerta para o grupo ocidental.

Em comunicado enviado ao início da noite, o IPMA informa que o grupo central, composto pelas ilhas da Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge, estará sob aviso amarelo devido à agitação marítima entre as 12:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira.

Esta tarde já tinha sido indicado para as ilhas das Flores e do Corvo o aviso amarelo entre as 00:00 de domingo e as 06:00 de segunda-feira, devido a “uma corrente de noroeste, associada à ação conjunta entre um anticiclone centrado a oeste e uma depressão a norte do arquipélago” provocando “um aumento da agitação marítima no grupo Ocidental”.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam reforçadas as amarrações das embarcações ou que os barcos sejam transferidos para local seguro, e que não sejam praticadas “atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira-mar”.

As autoridades aconselham a população a evitar circular junto da orla costeira, zonas ribeirinhas e a afastar-se de áreas baixas junto à costa.

O aviso amarelo é emitido quando as condições meteorológicas representam um cenário de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, que, em relação à agitação marítima, é quando se prevê que as ondas atinjam uma altura de seis a sete metros.