Motores Açores novamente a ‘abrir’ o ‘Europeu’ de Ralis e Hungria incluída Por

O Rali dos Açores vai ser a prova de abertura do Campeonato da Europa da especialidade (ERC) em 2019, à imagem do que sucedeu este ano.

A grande novidade no ERC da próxima temporada será a inclusão da Hungria no calendário, com uma prova em asfalto que se disputará entre 1 e 3 de novembro.

O Rali dos Açores irá disputar-se, como habitualmente, nas conhecidas especiais de terra da ilha de São Miguel, sendo que no próximo ano a prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial de Ponta Delgada decorrerá entre 21 e 23 de março..

Após a prova açoriana o ERC irá às Canárias (2 a 4 de maio), Letónia (24 a 26 de maio), Polónia (28 a 30 de junho), Roma (19 a 21 de julho), República Checa (16 a 18 de agosto), Chipre (27 a 29 de setembro), terminando na Hungria (1 a 3 de novembro).

A prova húngara será disputada em redor da cidade de Nyirregayhaza, no norte daquele país da Europa central, e segundo o responsável principal pela sua organização, Tams Ory, trata-se de um evento que, apesar dos seus “padrões nacionais, com uma extensão de 150 km pode acolher uma prova europeia, uma vez que este critério é suficiente para os delegados da FIA”. O mesmo responsável adiantou que estão envolvidas na prova seis centenas de elementos.