Ações que desgastam muito a embraiagem e você pode evitar

Hábitos na condução que deve evitar para a embraiagem durar mais tempo

A embraiagem é importante para os veículos com caixa não automática. E por isso os condutores com caixa manual nos veículos devem prestar-lhe uma atenção frequente, até porque a substituição da embraiagem costuma gerar uma fatura pesada para os proprietários dos veículos.

É natural que a embraiagem se vá desgastando ao longo dos anos de utilização mas, por vezes, são as próprias ações dos condutores que aceleram o desgaste da embraiagem. Por isso, tome nota nos seguintes exemplos e, se tiver estes hábitos, evite para que a embraiagem do seu veículo dure mais tempo.

Não arrancar em primeira

Muitos condutores saltam a primeira mudança e fazem arranques, por exemplo, com a segunda velocidade engrenada.

Esse comportamento leva a que a embraiagem se esforce mais do que seria suposto. E além disso, o seu automóvel irá consumir mais combustível. E se é daquelas pessoas que anda sempre à procura de estratégias e dicas para poupar combustível, então deve sempre iniciar a marcha do veículo com a primeira velocidade engatada.

Pisar constantemente o pedal da embraiagem

Quem tem por hábito pisar constantemente o pedal da embraiagem também está a retirar tempo de durabilidade a esta componente dos veículos.

Esse hábito acaba por gerar um maior aquecimento e este leva a que as peças associadas à embraiagem tenham um maior desgaste.

Mas existem outros comportamentos dos condutores que acabam por levar a uma rápida deterioração da embraiagem.

Não faça ponto de embraiagem quando não precisa só porque sim

Quando existem congestionamentos de trânsito ou se está parado num semáforo, por exemplo, alguns condutores gostam de estar a fazer ponto de embraiagem.

Evite esse comportamento. Recorra ao travão de pé e não faça frequentes movimentos de aceleração enquanto vai levantando ou baixando o pedal da embraiagem. Está a tirar durabilidade à mesma.

No fundo este comportamento acaba por nos levar a outro mau hábito que alguns automobilistas têm que é o de usar a embraiagem quando não é necessário.

Não use a embraiagem quando não é preciso

Se você não vai mudar de velocidade, não precisa de estar a recorrer à embraiagem. Nesse caso, não pise o pedal da embraiagem. Em todas as ações que carrega no pedal da embraiagem sem necessidade está apenas a contribuir para o seu desgaste.

Cuidado com o peso

Um dos últimos comportamentos que afetam bastante a durabilidade da embraiagem dos veículos é a questão do peso.

É importante nunca circular com mais peso do que aquele que está indicado pelo fabricante. Desse modo, se for comum andar com peso superior ao previsto, além de estar a colocar em risco a sua integridade física e de terceiros que usam as vias de circulação, está a desgastar a embraiagem.

Quando é que deve ser substituída a embraiagem?

Depois de aprender alguns hábitos que deve ter ao volante para dar uma durabilidade maior embraiagem do seu veículo, é altura de compreender quando é que deve ser substituída a embraiagem?

Geralmente, uma embraiagem deve ser trocada entre os 120 000 quilómetros e os 180 000. No entanto, essa substituição poderá ser feita antes desses quilómetros. Tudo depende dos comportamentos que você adotar ao volante.

Antes de precisar de ser substituída, uma embraiagem costuma revelar alguns sinais de que pode não estar a funcionar nas perfeitas condições.

Pedal duro

Quando pedal fica mais duro e você tiver mais dificuldades para engatar uma velocidade, isso é sinal de que a embraiagem já não estará a 100 por cento.

Também quando a embraiagem pega muito em cima, também não são boas notícias. É que provavelmente a embraiagem está a ficar afetada.

O que também é revelador de que a embraiagem está a ficar estragada é a dificuldade que o veículo sente em piso inclinado.

Sentir trepidações é também um forte indicador de que a embraiagem do seu veículo está a ficar estragada. Isso indica que o prato e o disco não se acoplam como seria suposto. Como estes acabam por chocar, o condutor sente essas trepidações no habitáculo.

É importante também estar atento ao tipo de velocidade que o carro ganha ou não quando engata uma velocidade.

Por exemplo, em autoestrada, se a embraiagem estiver com problemas, a rotação do motor sobe mas a velocidade não aumenta em idêntica proporção.

Um ouvido atento também pode ajudar a compreender se a embraiagem precisa ou não de ser substituída. Se você engatar alguma velocidade e ouvir um barulho semelhante a um arranho, então a embraiagem não está em perfeitas condições.

Geralmente, os condutores procuram fazer esse teste com o engate da marcha-atrás.

Como é composta a embraiagem de um veículo?

A embraiagem é a componente responsável pela transmissão do binário do motor para a caixa de velocidades e, logicamente, o sinal que é enviado para as rodas.

A embraiagem tem a função de alterar as velocidades através da interrupção da rotação quando se carrega no pedal da embraiagem.

Normalmente, a embraiagem é montada pelo chamado kit de embraiagem que tem três peças:

o prato,

o disco

o rolamento,

existem kits de embraiagem que têm ainda um volante bimassa, também designado volante do motor.

Normalmente, mesmo que apenas um dos componentes esteja estragado, os condutores são aconselhados a mudar o kit todo da embraiagem para efeitos de eficácia do veículo e também por garantia.