Acidentes de viação mataram 37 pessoas na semana passada em Maputo

Os acidentes de viação mataram 37 pessoas na semana passada em Moçambique, informou hoje o Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), num relatório de balanço distribuído à imprensa.

No total, ocorreram no país 36 acidentes de viação no país na semana passada, apenas os que foram considerados relevantes para efeitos do balanço, refere o comunicado do comando-geral da PRM.

O excesso de velocidade, condução em estado de embriaguez e o atropelamento de peões foram as principais causas de sinistralidade.