Nas Notícias Acidente no Hospital de Penafiel estraga centenas de vacinas contra a covid-19 Por

Um acidente no Hospital de Penafiel danificou um lote de vacinas contra a covid-19, que iam ser administradas a profissionais de saúde, levando à inutilização de centenas de doses.

De acordo com uma fonte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), o acidente terá ocorrido no sistema de refrigeração da farmácia hospitalar.

“Tudo indica que [a falha] estará associada a uma utilização inadequada do sistema de refrigeração da farmácia do hospital”, indicou essa fonte, em declarações ao Jornal de Notícias.

De acordo com a Lusa, ficaram danificados 113 frascos, com doses que dariam para cerca de 600 vacinas.

A administração do CHTS já procedeu à abertura de um processo de inquérito para apuramento de responsabilidades, “estando em avaliação a apresentação de participação por eventual processo-crime”, como reforçou essa fonte ao JN.

O CHTS já procedeu a “diligências” para garantir a reposição das vacinas, com a chegada do novo lote a estar prevista para esta quinta-feira.

Os profissionais de saúde que iam receber as vacinas que ficaram estragadas devem começar a ser vacinados “entre amanhã e sábado”, de acordo com a mesma fonte.