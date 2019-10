Acidente entre dois pesados origina corte da A1 no sentido norte-sul em Santarém

Um acidente entre dois veículos pesados na autoestrada 1 (A1), em Santarém, obrigou ao corte da circulação no sentido norte-sul devido ao derrame de uma matéria perigosa, disseram hoje à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

“Tratou-se de uma colisão rodoviária entre dois veículos pesados, que causou um ferido ligeiro. Um veículo não tinha carga, mas o outro transportava uma matéria perigosa, sendo necessária a contenção do derrame”, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Segundo a mesma fonte, a matéria perigosa em causa é soda cáustica, tendo sido chamada ao local uma unidade de controlo ambiental do regimento de sapadores bombeiros de Lisboa.

Segundo a GNR, o acidente, que ocorreu cerca das 19:00 na zona de Póvoa da Isenta, obrigou ao corte da autoestrada 1, no sentido norte-sul, devido à necessidade de se proceder à limpeza da via depois do acidente.

“Quem quiser efetuar a sua viagem na A1 deve sair para Santarém, para onde o trânsito está a ser encaminhado, seguir pela estrada nacional 3 e depois voltar a entrar na autoestrada no nó do Cartaxo”, explicou.

A Brisa também confirmou o corte da autoestrada devido ao acidente.

Para o local foram mobilizados 40 operacionais e 13 viaturas dos bombeiros municipais de Santarém, bombeiros voluntários de Santarém, regimento de sapadores bombeiros de Lisboa, GNR e Brisa.