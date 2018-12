Local Acidente em Castelo Branco faz dois mortos Por

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou esta sexta-feira dois mortos, dois feridos graves e um ligeiro junto ao nó do IC5, em Castelo Branco, distrito de Bragança.

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Bragança, as vítimas mortais têm cerca de 50 anos.

O trânsito está cortado nos dois sentidos, entre o nó de Castelo Branco e Vale do Porco.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o alerta foi dado às 16h13 desta sexta-feira.

Estão no local 39 operacionais dos bombeiros de Mogadouro, Sendim e Freixo de Espada à Cinta, apoiados por 17 viaturas.

As viaturas de Suporte Imediato de Vida de Mogadouro e de Vila Nova de Foz Côa também estiveram no local, além das equipas das Viaturas Emergência Médica e Reanimação de Bragança e Macedo de Cavaleiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.