Um acidente envolvendo três viaturas, na via rápida da Madeira, no sentido Funchal-Santa Cruz, provocou hoje seis feridos, três dos quais em estado grave, disse fonte dos bombeiros.

De acordo com fonte dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, o acidente aconteceu antes do Porto Novo.

As seis vítimas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, sendo três conduzidas por ambulâncias da corporação de Santa Cruz e as restantes por viaturas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.