Acidente com comboio de mercadorias na RDCongo faz 32 mortos e 78 feridos

Pelo menos 32 pessoas morreram e 78 ficaram feridas no descarrilamento de um comboio de mercadorias na tarde de domingo na província do Kasai Central, na República Democrática do Congo (RDCongo), divulgaram hoje fontes policiais.

Passageiros clandestinos menores de idade que viajavam no comboio constituíram a maioria dos mortos, de acordo com os meios de comunicação locais.

O comboio deslocava-se da cidade de Ilebo para Kananga, capital da província do Kasai.

De acordo com um agente da polícia em serviço na estação ferroviária de Bena Leka, a cerca de 140 quilómetros a norte de Kananga, vários vagões descarrilados caíram no rio Luembe, enquanto outros ficaram suspensos na zona do sinistro.

“O descarrilamento é muito grave. A maioria dos passageiros é clandestina, porque é um comboio de mercadorias. Suspendemos as buscas ao cair da noite este domingo”, indicou a mesma fonte, citada por uma publicação local.

Os feridos estão a ser trasladados para o Hospital Kakenge, na cidade de Mweka, a cerca de 250 quilómetros de Kananga, onde o pessoal de cuidados médicos fez saber estar a enfrentar problemas com a quantidade trabalho depois de ter recebido 31 pessoas.

Este é o terceiro acidente com comboios no período de apenas um mês naquela região da RDCongo. Em fevereiro, cinco pessoas perderam a vida na cidade de Lomani, num acidente cuja responsabilidade a empresa ferroviária do país atribuiu ao estado degradado da linha férrea.