"Acabei com a Lava Jato porque já não há corrupção no Governo", diz Bolsonaro

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que acabou com a operação Lava Jato, que investigou esquemas de corrupção envolvendo empresas como a Petrobrás e a Odebrecht, porque “já não há corrupção no Governo”.

Foi através da investigação, que motivou a queda de Lula da Silva e Dilma Rousseff, que Bolsonario acabaria por chegar ao Palácio do Planalto.

Posteriormente, o Presidente do Brasil viria a nomear Sérgio Moro, o principal juiz da operação Lava Jato, como ministro da Justiça.

“É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho, dizer a essa imprensa maravilhosa que eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato porque já não há corrupção no Governo”, declarou Jair Bolsonaro, em Brasília, quando apresentava medidas para a aviação civil.

Sérgio Moro, que foi a grande figura da operação Lava Jato, acabaria depois por abandonar o Ministério da Justiça, na sequência da exoneração do chefe da polícia federal.

Segundo a imprensa brasileira, o chefe da polícia federal, tido como próximo do ex-ministro, foi exonerado por se recusar a deixar cair as investigações aos filhos de Jair Bolsonaro.