Mundo “Aborrecido” em Abu Dhabi, Juan Carlos gasta mais de 260 mil euros Por

A viver em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o rei emérito espanhol Juan Carlos sente-se “aborrecido”, apesar dos mais de 260 mil euros que já gastou.

O monarca deixou Espanha quando foi revelado que o Supremo Tribunal estaria a investigar suspeitas de delito de corrupção, envolvendo a construção do comboio de alta velocidade entre Medina e Meca, na Arábia Saudita.

Alojado no terceiro hotel mais cardo do mundo há 44 dias, o rei emérito suspira pelo regresso ao país.

“Por muito luxo que tenhas, se estás sozinho, ficas aborrecido, é deprimente”, adiantou um amigo do monarca, citado pelo jornal El Español.

“Ele está muito sozinho e sem grande coisa para a fazer”, acrescentou a mesma fonte.

O rei emérito passa os dias num quarto cuja diária é de 6000 euros, dando passeios no terraço (com vista para o mar) ou indo até ao ginásio do hotel.

É também a partir do quarto do hotel que liga para várias pessoas, com destaque para a filha mais velha, a infanta Elena, e, sobretudo, o advogado, Javier Sánchez Junco.