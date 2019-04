Abel Ferreira quer ganhar ao Benfica para continuar luta pelo terceiro lugar

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse hoje querer somar os três pontos na receção ao Benfica, no domingo, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol, por causa da luta pelo terceiro lugar.

“Que seja um grande espetáculo, o futebol é dos jogadores e para os espetadores, e que no final vença o Braga. O quarto lugar já está atingido e queremos lutar pelo terceiro até ao fim e para isso temos de vencer amanhã [domingo]”, disse o técnico, na antevisão da partida.

Na renhida luta pelo título, o empate do FC Porto no terreno do Rio Ave (2-2), na sexta-feira, em Vila do Conde, pode dar uma motivação extra à equipa benfiquista para vencer em Braga, mas Abel Ferreira frisou que a sua equipa só pensa em si própria.

“Essa foi sempre a nossa forma de ser e de estar, olhar para dentro e querer ser melhores, desafiar os adversários e competir com eles para sustentar este crescimento com qualidade de jogo”, afirmou.

Esperando “um ambiente diferente, com estádio cheio, o que não é normal” em Braga, o técnico ‘arsenalista’ quer a equipa focada nas suas tarefas e elegeu um “elemento fundamental: que a nossa mente e corpo estejam em harmonia para os jogadores fazerem o que tão bem sabem”.

O Braga, que saiu goleado do Estádio da Luz por 6-2, na primeira volta, quer agora “retificar essa imagem”, numa época em que só ganhou por uma vez aos ‘grandes’ [ao Sporting, 1-0, em casa], somando por derrotas os outros embates.

“Vamos continuar a tentar porque esta equipa tem uma grande força mental e não desiste, quer sempre superar as dificuldades e crescer”, frisou.

O treinador elogiou a ‘turma’ de Bruno Lage, “uma equipa muito versátil, que joga dentro e fora, curto e longo, com dinâmica e irreverência e está na luta pelo título”, da qual, considerou, o Sporting de Braga saiu a sete jornadas do fim após a derrota caseira com o FC Porto (3-2).

“Temos de ser uma equipa audaz quando tivermos a bola e perceber os pontos fortes do nosso adversário. Precisamos destes três pontos para a luta pelo terceiro lugar”, reforçou.

Sporting de Braga, quarto classificado com 64 pontos, e Benfica, segundo com menos um ponto do que o campeão FC Porto, que tem mais um jogo disputado, defrontam-se no domingo, às 17:30, no Estádio Municipal de Braga, sob arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.