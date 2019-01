Abel Ferreira elogia Nacional, mas assume um Sporting de Braga para vencer

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, frisou hoje o pouco tempo de preparação do jogo com o Nacional, na sexta-feira, da 18.ª jornada da I Liga de futebol, mas assumiu uma equipa para vencer.

Os minhotos jogaram na terça-feira para a Taça de Portugal (vitória 2-0 sobre o Desportivo das Aves) e vão voltar a jogar apenas 72 horas depois, na Madeira.

“Se dissesse que não [é uma vantagem], estaria a mentir. Quem tem uma semana limpa tem mais tempo para preparar a partida e o plano de jogo”, disse, antevendo um “terreno pesado e algo escorregadio” na Choupana.

Abel Ferreira lembrou ainda a sobrecarga de jogos desde dezembro: “Temos jogado sobretudo fora e temos feito muitas viagens, ao sul e ao centro do país, temos que ter uma atenção redobrada à recuperação dos jogadores e fazer uma gestão coerente dos recursos que possuímos.”

O técnico ‘arsenalista’ deixou elogios ao Nacional, equipa que tem o pior ataque da I Liga em casa, com apenas cinco golos (os mesmos que o Boavista, mas os ‘axadrezados’ têm menos um jogo no Bessa).

“Muitas vezes olha-se só para os resultados e esquece-se o processo, mas ainda no último jogo do Nacional [derrota caseira com o Belenenses por 1-0] o resultado não foi justo, mandaram duas bolas ao ferro e tiveram inúmeras oportunidades de golo. A ideia e o processo estão lá, estão num bom momento e são uma equipa completamente diferente da que defrontámos” (na primeira jornada, os bracarenses venceram por 4-2).

Apesar das dificuldades que disse esperar, o treinador assumiu um Sporting de Braga a tentar vencer “desde o primeiro minuto” através “das três formas de fazer mossa no adversário: bolas paradas, contra-ataques e ataque posicional”.

Expulso no empate em Portimão (1-1), na 16.ª jornada, Abel Ferreira desmentiu o relatório do árbitro Fábio Veríssimo.

“O palavrão que está lá [no relatório] é mentira, o resto é verdade. Disse que fui expulso por ter gesticulado, prometo a partir de agora ver os jogos com algemas nas costas para não mexer os braços. O futebol é um jogo de emoções e todos os intervenientes nos jogos têm que ter sensibilidade para percebê-las. Não se pode abusar da autoridade”, afirmou.

Wilson Eduardo tem estado em destaque nos minhotos e já leva 10 golos em todas as competições, como são exemplo o ‘bis’ que ‘carimbou’ o acesso às meias-finais da Taça de Portugal diante dos avenses.

“Vamos a meio da época e temos jogadores a bater recordes individuais. Isso tem que ver com o compromisso dos jogadores com a equipa”, disse.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 37 pontos, e Nacional, 12.º, com 19, defrontam-se às 18:45 de sexta-feira, no Estádio da Madeira, no Funchal.