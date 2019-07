Abel Ferreira assina por três anos com o PAOK

O treinador português Abel Ferreira, que orientava o Sporting de Braga, assinou um contrato de três temporadas com o PAOK, anunciou hoje o clube campeão grego de futebol.

De acordo com o site do clube de Salónica, Abel Ferreira deve juntar-se ao plantel na Holanda, onde a equipa está a estagiar para preparar a nova temporada.

O seu primeiro grande desafio será a tentativa de qualificação para a Liga dos Campeões, tarefa que implica ultrapassar a terceira pré-eliminatória e o ‘play-off’ que antecede a fase de grupos.

Abel Ferreira tinha contrato com o Sporting de Braga até 2021, mas deixa agora os minhotos após pouco mais de duas temporadas à frente da equipa principal dos ‘arsenalistas’.

O treinador, de 40 anos, começou a sua carreira de treinador na equipa de juniores do Sporting, passando depois pela equipa B dos ‘leões’.

Em 2014/15, Abel Ferreira mudou-se para Braga, para assumir o comando do conjunto secundário, subindo à equipa principal no final da temporada 2016/17, antes de abraçar agora a sua primeira experiência fora do país

Como jogador, Abel Ferreira passou por Penafiel, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e Sporting.