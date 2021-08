Nas Notícias Abate do carro. Saiba tudo sobre a última viagem do seu automóvel Por

Precisa de saber tudo sobre o abate de carros? Saiba como dizer adeus ao seu velhinho automóvel.

O fim da vida útil de um carro implica a sua destruição, pois de pouco vale ter um veículo que não funciona.

O abate de carros assegura a proteção dos condutores e também a proteção do ambiente, garantindo que os veículos são desmontados da forma correta.

Os componentes que podem ser reaproveitados são separados para posterior utilização, enquanto as peças destinadas ao lixo são encaminhadas para centros de tratamento ambiental, evitando que fiquem a poluir o ambiente.

De acordo com o IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, um veículo encontra-se em fim de vida (VFV) quando não apresenta condições para continuar em circulação.

Isto significa que, por vários motivos (como avaria ou acidente, por exemplo), a circulação de um veículo pode colocar em risco a vida dos ocupantes ou de terceiros.

A opção mais segura é assim o abate do carro, dando um fim de vida ‘digno’ ao nosso companheiro de muitas e boas viagens.

Com a idade e o desgaste, o automóvel também se vai tornando cada vez mais poluente. E isso tem custos para os proprietários.

Desde junho de 2007 que é aplicada uma taxa, juntamente com o imposto de circulação (IUC), relativa às emissões de dióxido de carbono nos veículos a gasóleo.

Quando os problemas começam a acumular-se e a segurança do condutor e dos passageiros pode estar em causa, é altura de tratar do abate do carro.

Embora tenha deixado de existir a compensação financeira pelo abate, o recurso a um centro de abate de carros continua a ser indispensável. Só desta forma o proprietário se assegura que todo o processo é realizado dentro da legalidade.

Num controlo realizado em 2018, foram detetados cerca de 17 mil veículos em fim de vida em sucatas ilegais, com eventuais penalizações fiscais para os proprietários.

Só um centro de abate devidamente legalizado pode emitir o certificado de destruição, o documento necessário ao cancelamento da matrícula e, dessa forma, ao fim do pagamento do IUC.

O incentivo ao abate de carros em fim de vida foi terminado em 2016, quando surgiu uma medida de apoio à compra de veículos elétricos. No entanto, pode ainda ser possível ‘fazer dinheiro’ com as peças.

Muitos stands e centros de abate oferecem uma contrapartida financeira por um veículo em fim de vida desde que alguns componentes possam ser reaproveitados.

Para descobrir um centro de abate pode consultar os portais da APA – Agência Portuguesa do Ambiente ou da Comissão de Coordenação Regional (CCDR) que abrange a sua localização.

Também é possível procurar através do portal da Valorcar, uma rede nacional de centros de abate licenciados pelo Ministério do Ambiente.

Para que o carro seja abatido o proprietário terá de apresentar o documento de identificação do veículo (DUA) e o registo de propriedade (ou livrete), assim como uma fotocópia do Cartão de Cidadão e o requerimento de anulação da matrícula, devidamente assinado.

Após a conferência da documentação e uma verificação do estado do veículo, o centro de abate emite o certificado de destruição, enviando o carro para a descontaminação e desmantelamento.

Assim, são retirados os materiais tóxicos ou perigosos e, de seguida, os componentes e peças passíveis de serem reaproveitados.

Por fim, a carcaça do que foi outrora o seu carro é enviada para reciclagem.