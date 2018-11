Abanca paga 364 ME para ficar com banco da CGD em Espanha

O Abanca vai pagar 364 milhões de euros pela compra de 99,79 por cento à Caixa Geral de Depósitos (CGD) do Banco Caixa Geral em Espanha, avançou hoje a instituição financeira espanhola em comunicado.

O Governo aprovou hoje, em Conselho de Ministros, a proposta do Abanca Corporación Bancaria para a compra de 99,79 por cento da sociedade espanhola Banco Caixa Geral à Caixa Geral de Depósitos (CGD).

“O acordo global implica pagar um preço de 364 milhões de euros, resultante da aplicação de um múltiplo de cerca de 0,65 ao ‘book value’ da entidade adquirida”, refere o Abanca num comunicado hoje divulgado.

O Abanca afirma que a compra “incrementa em 7.000 milhões de euros” o seu volume de negócios, “permite subir uma posição no ‘ranking de entidades espanholas em termos de património líquido, ascendendo à sétima posição, e dois níveis na classificação do setor por ativos, situando-o no oitavo lugar”.

A integração do Banco caixa Geral permitirá também ao Abanca complementar a sua rede comercial, “expandindo a sua atividade nas províncias espanholas e reforçando a sua presença em outras onde já opera”.

O negócio do Banco Caixa Geral está “quantificado em 3.446 milhões de crédito, 2.950 milhões de euros em depósitos de clientes e 389 milhões em ativos sob gestão”, segundo a informação divulgada pelo Abanca.