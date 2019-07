Motores A vez de Vasco Barros nos Legends em Vila Real Por

Depois de no sábado a vitória na corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends ter ido para Luís Barros, no domingo foi Vasco Barros a subir ao lugar mais alto do pódio no 50º Circuito de Vila Real.

Embora o começo da prova tenha pertencido de novo ao do Ford Sierra RS 500, a verdade é que a mecânica do poderoso carro de turismo cedeu e o jovem piloto do Mercedes 190 DTM acabou por tirar partido disso mesmo.

Apesar de ter alguns problemas no alternador do carro germânico, Vasco Barros conseguiu suplantar Luís Delgado, seu companheiro de equipa na VLB mas aos comandos de um BMW M3 E36, que depois de Luís Barros ficar ‘fora de combate’ herdara a liderança.

Mesmo terminando em segundo o piloto de Chaves impôs-se na categoria L99 batendo mais dois pilotos de BMW, Hugo Mestre, que no 320D venceu a categoria Livre, e António Barros, que acompanhou Luís Delgado no pódio dos L99, ao ser segundo na categoria à frente de Nuno Figueiredo e da sua inconfundível Volvo 850 T5 Estate.

Na categoria L99/T2000, o triunfo ficou para o Alfa Romeo 156 de Hernâni Conceição, seguido pelo Toyota Carina E de José Meireles. Já na categoria Especial, o pódio ficou completo com os BMW 320 de Jorge Serôdio e Tito Gomes. Paulo Teixeira conseguiu triunfar na categoria L90, com o BMW 325i, seguido por Nuno Basílio (Honda Civic) e Marco Basílio (Honda Civic).

Entre os carros ex-troféus FEUP, Luís Rocha venceu a categoria FEUP 3 (Alfa Romeo 156), seguido por Diogo Rocha e Raul Delgado, enquanto Pedro Pinto foi o mais forte nos FEUP 2 (Fiat Punto 85), subindo o pódio acompanhado por Tiago Montes e Tiago Monteiro.