“A TVI nunca desafiou Clara de Sousa”, garante Nuno Santos

Quando em 2000 (20 anos!!) criámos a SIC Notícias, a Clara de Sousa foi uma das primeiras pessoas que eu e o Emídio Rangel convidámos. Sem modéstia foi uma boa decisão, como se tem visto. A Clara é uma grande pivot que todos admiramos, uma jornalista sólida, uma excelente pessoa e uma querida amiga. Sucede que desta vez a história não se repete. A TVI nunca desafiou a Clara, tal nunca esteve no nosso horizonte. Diferentes tempos, diferentes vontades, numa estratégia onde o futuro é o foco. A TVI, como se verá nos próximos dias e depois nos próximos meses, terá figuras femininas com relevo na organização e no ecrã. Assim vai o Mundo e, de certa forma, o Jornalismo neste Verão quente de um país que parece tropical.