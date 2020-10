Nas Notícias “A situação é grave”, diz Costa que quer uso de máscara na rua Por

O primeiro-ministro disse que a situação da pandemia em Portugal “é grave” e aconselhou os portugueses a usarem máscara na rua.

Numa altura em que vão subindo os número de infetados pelo novo coronavírus, Portugal regressa ao Estado de Calamidade e Costa avisa que as autoridades vão policiar os comportamentos.

“Um dos maiores perigos é que o vírus em muitos de nós não deixa qualquer sintoma”, recordou António Costa.

O primeiro-ministro disse ainda que para travar a infeção, nesta altura, o caminho passa por “adotar regras de comportamento individual”.

De agora em diante, passam a vigorar novas regras, entre as quais nos casamentos que vão ser agendados e terão regras mais apertadas.

Os casamentos e batizados têm permissão mas com regras mais restritas e terão um máximo de 50 participantes.

O chefe do Governo revelou ainda que o Executivo vai apresentar na Assembleia da República uma proposta de lei urgente que visa a obrigatoriedade do uso de máscara na via pública.

O Governo espera também que seja aprovado o uso da aplicação para telemóveis (app) StayAway Covid no contexto laboral e escolar.