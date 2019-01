Motores A sétima etapa do Rali Dakar Por

A sétima etapa do Rali Dakar 2019 pode ter senteciado o resultado no que aos automóveis diz respeito, depois de Sebastien Loeb se ter atrasado.

O nove vezes Campeão do Mundo teve um problema elétrico no seu Peugeot 3008 DKR e isso arredou-o da luta pela vitória, depois de anteriormente ter sucedido o mesmo com o seu compatriota Stéphane Peterhansel, curiosamente o vencedor deste sétimo dia competitivo.

Nasser Al-Attiyah ficou agora mais à vontade na frente da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, já que o piloto do Qatar parte para a sétima tirada com quase meia hora de vantagem sobre Peterhansel.

Mas nada melhor do que visionar as imagens para perceber como Loeb se atrasou nesta sétima etapa do ‘Dakar’.