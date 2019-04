Nas Redes A ‘selfie’ de dois gorilas com um guarda florestal que se tornou um fenómeno Por

Mathieu Shamavu, guarda florestal que ajuda a proteger os gorilas no Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo, é o autor de uma ‘selfie’ que se tornou viral nas redes sociais, ao posar ao lado de dois gorilas.

“Mais um dia no escritório…” É desta forma que Shamavu dá conta da foto que já se tornou um fenómeno na internet, ao lado de dois gorilas no Parque Nacional de Virunga, património mundial da UNESCO no Congo.

Shamavu é um dos cerca de 600 guardas florestais que passam por “um treino intensivo, arriscando as suas vidas diariamente para proteger a vida excecional do parque”, pode ler-se no site oficial da instituição.

Inocente Mburanumwe, vice-diretor do Parque, afirmou à BBC que as mães destes gorilas foram mortas por caçadores ilegais em 2007 e que, desde então, as crias imitam os comportamentos dos seus cuidadores.

“Eles estão a imitar os humanos. Isto não acontece normalmente. Fiquei muito surpreso em ver. É muito engraçado e curioso ver como um gorila pode imitar um humano e se levantar”, acrescentou.

A imagem depressa se espalhou pelas redes sociais e é já conhecida como a “selfie do ano”.

Veja.

Selfie of the Year no question! An anti-Gorilla poaching Ranger in Virunga National Park, Congo! It’s going viral. Reported this story for @AJEnglish years ago from there Didn’t get this close! What a hero! Let’s support anti-poaching in DRC #gorillas pic.twitter.com/9qcM5azgcV — Yvonne Ndege (@YvonneNdege) 20 de abril de 2019