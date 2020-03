Fórmula 1 “A saúde do nosso pessoal é a prioridade” garante chefe da equipa Ferrari Por

Em plena pandemia de covid-19, especialmente em Itália, o líder da equipa Ferrari de Fórmula 1 veio a público garantir que a saúde dos membros da ‘Scuderia’ são a sua prioridade.

Desde a semana passada a fábrica de Fiorano ‘fechou as portas’ e os trabalhadores estão em quarentena domiciliária, sendo que a própria temporada de F1 foi adiada para, pelo menos, o começo do verão.

Mattia Binotto está bem ciente da situação e de quais são as prioridades: “A saúde do nosso pessoal é a prioridade. Fomos a Melbourne, mesmo se não foi fácil, pois tivemos que trocar os nossos bilhetes de avião para lá chegar. O que importa é o que se passa em Itália e exprimimos a nossa solidariedade para com o nosso povo”.

“Existem numerosas restrições para minimizar os riscos de contágio e que afetam a nossa capacidade de desenvolvimento”, declarou o diretor da equipa Ferrari no site da ‘Scuderia’, salientando: “Tentamos reformular os nossos programas tendo por base várias hipóteses de calendário, mas devemos esperar para ver a evolução da epidemia de coronavírus no mundo e o seu efeito nas atividades”.

Binotto não está em férias, refletindo na colocação em prática do novo regulamento de Fórmula 1 previsto para 2021. “Teremos uma conferência telefónica com todas as outras equipas, a F1 e a FIA para falar da situação e do impacto que (a atual situação) terá não apenas sobre esta época mas também sobre a seguinte”.

“Avaliaremos a cada minuto cada aspeto e refletiremos sobre a eventualidade de adiar o novo regulamento. Seja o que for a Ferrari está pronta a assumir a responsabilidade para que a escolha seja feita em interesse da competição. Não é o momento para ser egoista”, referiu ainda o líder da equipa Ferrari.