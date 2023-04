Mundo A radiação do microondas causa cancro? Por

A utilização do microondas pode causar cancro? Esclareça a sua dúvida

O recurso ao microondas tornou-se comum no mundo para preparar as refeições porque é prático. Mas a utilização constante do microondas tem gerado dúvidas por conta de eventuais consequências na saúde. Afinal, a radiação do microondas pode causar cancro?

Usado há várias décadas pela população mundial, algumas teorias e mitos adiantam que a radiação do microondas faz mal à saúde, podendo mesmo provocar problemas oncológicos.

Mas nenhum dos mitos merece a concordância de altas instâncias internacionais ligadas à saúde como a Organização Mundial de Saúde.

O que diz a OMS sobre comida de microondas?

A Organização Mundial de Saúde (OMS) garante que “a comida cozinhada no forno de microondas é tão segura e tem a mesma quantidade de nutrientes, que a comida cozinhada num forno convencional”.

Assim, as pessoas podem estar seguras relativamente ao uso deste eletrodoméstico, levando em conta a OMS.

A mesma linha de pensamento é seguida pela a agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que assegura que os microondas não tornam a comida “‘radioativa’ ou ‘contaminada'”.

Estar perto do microondas em funcionamento provoca cancro?

Outra das dúvidas que muitas pessoas têm diz respeito à possibilidade de desenvolver cancro quem está frequentemente próximo de microondas em funcionamento.

Mas também para este mito não existe correspondência científica, até porque os fabricantes de microondas desenvolvem-no com a capacidade para neutralizar as radiações no seu interior, não as deixando passar para fora.

De resto, um estudo realizado nos EUA sobre consequências do uso dos microondas verificou que a maioria dos problemas de saúde estavam relacionados com queimaduras ao tirar os alimentos do aparelho.

Um dado que refere segurança na utilização dos microondas são as regras que, por exemplo, a reputada agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos determina e que indica que um microondas não pode soltar, até cinco centrímetros, mais do que 5 miliwatts de radiação por centímetro quadrado.

Susete Estrela, engenheira alimentar, explicou na TVI, numa entrevista em abril de 2021, que os microondas são fabricados de modo a que “não exista derrame dessa radiação eletromagnética”.

Mas o estado de conservação do microondas conta e Susete Estrela diz que é importante estar atento à condição de durabilidade do aparelho.

“Se funcionar com a porta mal fechada não deve [usar o microondas] porque a radiação vai sair e não quero isso para mim. E depois em casa, uma das coisas que deveríamos perceber se as bolinhas [na porta pelo lado interior] começam a ficar degradadas.”

A engenheira alimentar explicou ainda que “os microondas não aquecem nenhuma alimento de forma uniforme”.

“Esse é o ponto fraco do microondas”, explicou Susete Estrela.

Como é que o microondas aquece a comida?

Os alimentos que são colocados no microondas são aquecidos devido ao vibrar das moléculas de água que este eletrodoméstico é capaz de executar e produz assim calor. O nome do eletrodoméstico diz tudo.

O aparelho consegue movimentar as ondas eletromagnéticas que não são ionizantes, isto é, não têm a capacidade de separar os eletrões dos átomos e assim não conseguem modificar o ADN.

Trata-se de algo importante porque assim não alteram a composição dos alimentos durante o processo de aquecimento.

Assim, é errado dizer-se que a exposição à radiação do microondas pode estar associado ao aparecimento de cancro.

Use o microondas sempre sob as indicações do fabricante

Sempre que usar este eletrodoméstico é importante, contudo, estar informado sobre as indicações que constam do manual de instruções.

Coloque apenas os alimentos nos recipientes recomendados e fique descansado pois não existe evidência científica de que os microondas possam tornar os alimentos mais cancerígenas.