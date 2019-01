Motores A quinta etapa do Rali Dakar Por

A quinta etapa do Rali Dakar marcou o regresso de Sebastien Loeb às vitórias. Na dura tirada que marcou o regresso a Arequipa ninguém esteve à altura do nove vezes Campeão do Mundo de Ralis na competição de automóveis.

No final desta primeira semana competitiva Nasser Al-Attiyah conseguiu reforçar a sua liderança, com o piloto do Qatar bem lançado para uma vitória que o poderá compensar do triunfo na prova ‘rainha’ do todo-o-tereno mundial que lhe escapou em 2018.

Os 517 quilómetros desta quinta tirada não foram fáceis para ninguém, e Stéphane Peterhansel não evitou perder mais tempo para o líder, sendo apenas quarto, numa clara indicação de que talvez ainda não seja este ano que a Mini X-Raid vai saborear o triunfo na América do sul.

Em baixo as melhores imagens da etapa realizada sexta-feira.