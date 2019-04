Motores A primeira vitória do ano de Chase Elliott na NASCAR Por

Chase Elliott obteve a sua primeira vitória do ano na NASCAR Cup ao impor-se domingo na prova disputada no domingo em Talladega (Alabama).

O piloto do Chevrolet Camaro ZL1 # 9 também deu à Hendick Motorsport e à marca do laço o seu primeiro triunfo da época, que tem sido dominada pelos Toyota da Joe Gibbs e pelos Ford do Team Penske.

Elliot, campeão da Xifinity Series (2ª divisão da NASCAR) em 2014, esteve na frente da prova a última volta quando a corrida foi interrompida devido a um acidente que envolveu os Chevrolet de Kyle Larson e William Byron e o Toyota de Jeffet Earnhard.

Antes a corrida já tinha sido interrompida por uma bandeira vermelha devido a um acidente que implicou cinco carros, onde a principal ‘vítima’ foi Chris Buescher.

Chase Elliott logrou a sua quarta vitória da época numa prova onde a Chevrolet monopolizou as três primeiras posições, graças ao segundo lugar d Alex Bowman – que deu uma ‘dobradinha’ à equipa Hendrick – e a Ryan Preece. O qual conseguiu levar a melhor sobre Joey Logano, líder durante grande parte da corrida.

O resumo em imagens conta melhor a história desta prova.