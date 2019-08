Motores A primeira etapa do Rali da Alemanha Por

A primeira etapa do Rali da Alemanha foi ‘palco’ de uma intensa batalha pela liderança entre Ott Tanak e Thierry Neuville, prometendo bastante para este sábado.

Um duelo à décima de segundo que não permitiu ao estónio da Toyota ganhar uma grande vantagem sobre o belga da Hyundai, e um ritmo infernal nas encostas do vale vinícola do rio Mosela, no qual, para já, não interferiu o Campeão do Mundo Sebastien Ogier.

Logo atrás Kris Meeke e Jari Matti Latvala parecem capazes também de lutar pelo top cinco, numa prova que já causou dissabores a Dani Sordo, com problemas de transmissão no seu Hyundai.

Ficam alguns dos momentos que fizeram esta primeira etapa em terras germânicas.