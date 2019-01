Motores A primeira etapa de Elisabete Jacinto no Africa Eco Race Por

Elisabete Jacinto começou da melhor forma o Africa Eco Race 2019, conseguindo ser a segunda melhor nos camiões e a quarta na classificação conjunta com os automóveis.

A piloto portuguesa – que mais uma vez é acompanhada por José Marques e Marco Cochinho – teve um primeiro dia competitivo sem complicações, e dessa forma pôde explorar as capacidades do MAN TGS da equipa Bio-Ritmo.

O rali está apenas no seu começo, pelo que o desejo de Elisabete Jacinto é manter um ritmo consistente evitando percalços, que em território marroquino são sempre prováveis. Para já a piloto do Montijo tem de conseguir concluir com sucesso o percurso inédito da segunda etapa, sendo também importante que José Marques tenha uma navegação irrepreensível.

As imagens da primeira etapa mostram como foi o primeiro dia competitivo de Elisabete Jacinto.