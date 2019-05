Motores “A pressão está do lado dos adversários” diz Ricardo Teodósio Por

Ricardo Teodósio aborda o momento alto da época – o Rali de Portugal – de forma aparentemente tranquila, ‘atirando’ a pressão para o lado dos seus adversários no Campeonato de Portugal da especialidade.

O piloto algarvio chega à prova do ACP Motorsport na liderança do campeonato, e sabe que os seus rivais mais diretos não podem ‘falhar’ se quiserem mante-se na luta pelo título, enquanto Teodósio se mantém ‘apenas’ focado em garantir bons pontos e ser consistente.

Fotos: AIFA

Com duas vitórias em três provas, o piloto de Albufeira poderá até aumentar a sua vantagem na tabela classificativa, onde Miguel Barbosa procura a primeira vitória da época mas onde Bruno Magalhães e Armindo Araújo têm do seu lado a sua maior experiência internacional.

“Sabemos que depois de termos ganho dois dos três primeiros ralis a pressão está dos lado dos nossos adversários. Eles é que têm de ‘atacar’ e nós vamos para o Rali de Portugal focados em conseguir mais uma pontuação importante para o nosso campeonato, mesmo que não seja a vitória”, enfatiza Ricardo Teodósio.

O piloto algarvio lembra também que esta prova, por ser o ‘Mundial’, tem um nível de exigência maior: “Este é um rali duríssimo e imprevisível. Não só pela extensão, com mais de 170 quilómetros de troços cronometrados no CPR, mas também porque as especiais têm sempre muitas armadilhas, principalmente nas segundas passagens. Toda a equipa está motivada e a fazer um excelente trabalho, por isso queremos continuar neste bom momento”.

Em termos de Campeonato de Portugal de Ralis a prova será mais curta. Os pilotos nacionais só terão de percorrer 10 troços cronometrados, terminando após a passagem de Amarante 1, no sábado de manhã, totalizando 174 quilómetros cronometrados. Um rali mais extenso do que é habitual, que pode colocar à prova a fiabilidade das máquinas presentes.

A grande novidade é o regresso à região de Arganil, Góis e Lousã, troços que a maioria dos pilotos portugueses desconhecem, mas que representarão um foco de interesse extra mas também de maior risco.

O rali arranca com o ‘shakedown’ de quinta-feira de manhã em Paredes, sendo que na sexta-feira estão previstas sete provas especiais de classificação e no sábado as últimas três do CPR.