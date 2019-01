Motores A nona etapa do Africa Eco Race de Elisabete Jacinto Por

Mantendo a toada que vem imprimido ao longo da prova Elisabete Jacinto esteve em excelente plano na nona etapa do Africa Eco Race.

A piloto portuguesa e os seus companheiros de equipa, José Marques e Marco Cochinho foram os segundos mais rápidos entre os T4 e dessa forma mantiveram o MAN TGS # 404 da Bio-Ritmo na liderança dos camiões.

Com o aproximar do final do ral – faltam apenas duas especiais crometradas – Elisabete Jacinto parece caminhar para o triunfo entre os ‘pesos pesados’, sendo que na classificação geral conjunta de automóveis e camiões tem a possibilidade de alcançar um incrível sexto lugar.

Em baixo as melhores imagens deste nono dia competitivo da piloto do Montijo.