“A melhor Toyota Hilux de sempre” no Dakar

Segundo o chefe da equipa Toyota Gazoo Racing SA a marca japonesa aborda o próximo Rali Dakar com “a melhor Hilux de sempre”.

Glyn Hall diz que a sua equipa tem tudo para repetir o triunfo da edição anterior, ainda que a prova tenha lugar num cenário completamente diferente entre os próximos dias 5 e 17 de janeiro na Arábia Saudita.

Os carros que serão novamente confiados a Nasser Al-Attiyah, Giniel De Villiers, Fernando Alonso e Bernhard ten Brinke podem não ter algo de verdadeiramente revolucionário, mas Hall promete que as Hilux Overdrive deverão estar a um nível superior.

“Realizamos progressos importantes participando no campeonato sul-africano de todo-o-terreno, que serve de banco de ensaio principal ao longo do ano”, garante o chefe da Toyota Gazoo Racing SA.

Glyn Hall também destaca: “Como se poderia esperar os ganhos foram progressivo em vez de um grande salto, que tem a ver com o que introduzimos no carro novo há dois anos. Mas quando se adiciona todas as melhorias que conseguimos estou convencido que alinhamos com a melhor Toyota Hilux de sempre”.

O líder da equipa Toyota no Dakar considera também que as menores altitudes encontradas na Arábia Saudita serão favoráveis às Hilux, apesar de um restritor de 37 milímetros para os bólides japoneses.

“O objetivo do restritor é ajudar os organizadores a equilibrarem a potência dos diferentes motores na corrida, e mesmo se nós preferíamos um restritor maior, pelo menos este ano não teremos que fazer nada em relação a altitudes extremas”, acrescenta Glyn Hall.