Fórmula 1 A "melhor sexta-feira da época" para Pierre Gasly

Há bastante tempo que não se via Pierre Gasly sorrir no ‘paddock’ da Fórmula 1, mas esta sexta-feira foi diferente. O francês foi o mais rápido dos pilotos da Red Bull nos treinos do Grande Prémio da Grã-Bretanha.

São conhecidas as dificuldades que o piloto de Rouen tem tido em lidar com o seu R15 Honda, mas em Silverstone parece ter encontrado uma forma de ser rápido com o monolugar de Milton-Keynes.

E se na segunda sessão Gasly não foi além do quinto tempo, no treino matinal brilhou ao ser o mais veloz de todo o pelotão. Um moral importante numa altura em que se questiona o seu futuro no seio da equipa liderada por Christian Horner.

“As modificações que tivemos depois de Spielberg (GP da Áustria) parecem compensar”, afirmou o piloto francês, que adiantou: “Senti-me bem desde as primeiras voltas. Vou tentar continuar assim. Analisei, em conjunto com a equipa, onde podia melhorar e muitas coisas mudaram”.

“Mas não passa de uma sexta-feira. É preciso confirmar amanhã, já que podemos ainda progredir em certos domínios. Certo é que me sinto à vontade com o carro. Quando a performance está lá sei que posso guiar com sei. E é claro que estou contente. Contente por ver que avanço na direção certa. Provavelmente a melhor sexta-feira da época para mim”, considerou também Pierre Gasly, num contraste com o seu companheiro de equipa, Max Verstappen, que se mostrou sempre insatisfeito com a estabilidade do Red Bull # 33.