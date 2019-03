Fórmula 1 A “melhor corrida de sempre” de Valtteri Bottas Por

No final do Grande Prémio da Austrália Valtteri Bottas era o piloto mais feliz à face da terra. Tinha ganho a primeira corrida da época de Fórmula 1 e ‘calado’ os críticos à sua continuidade na Mercedes, depois de não ter ganho uma única prova em 2018.

Após cortar a meta na primeira posição em Melbourne o finlandês deixou escapar via rádio a bordo do seu Mercedes W10: “Às pessoas a quem esta resposta se refere; vão-se se f…”. Logo de seguida vinham os elogios, também via rádio, de Toto Wolff: “Bravo Valtteri, isto é um reset (à época anterior)”. O chefe da equipa campeã do Mundo não teve pejo em reconhecer mais tarde: “É a sua melhor corrida de sempre”.

“Não sei o que se passou, mas tudo estava sob controlo. O monolugar estava tão bom hoje que dava mesmo prazer de o guiar”, afirmava por sua vez Bottas após sair do Mercedes # 77, referindo-se de seguida ao esforço que fez para, além de vencer, ficar também com a volta mais rápida.

“Depois de cinco ou sete voltas comecei a dilatar a diferença e tinha boas sensações ao volante. Foi a prova de todo o trabalho interior do último inverno”, reconheceu o primeiro líder do Campeonato do Mundo de 2019.

Sobre as palavras menos próprias no rádio o finlandês referiu: “Apenas quis mandar os meus comprimentos. É isso. Honestamente não o planeei, apenas me saiu. Obviamente que há muitas pessoas que nos apoiam, e honestamente aprecio-as bastante”.

“Há sempre altos e baixos, e podemos ver o apoio verdadeiro com facilidade. E há tempos difíceis onde se vê o outro lado, que é muito mais negativo. Essa é a sua franqueza, por isso tudo bem”, justificou ainda Bottas.

Questionado se as críticas que lhe foram feitas no ano foram injustas, o piloto do Mercedes # 77 respondeu: Não digo injustas, porque toda a gente pode dizer o que quiser. Apenas para os que queiram saber, deveriam olhar por vezes para o espenhol e pensar porque eles não fazem isso. Para mim está Ok agora”.

Sobre esta primeira corrida de 2019 Valtteri Bottas tem apenas uma forma de a classificar: “É mesmo especial. Obviamente que é apenas a minha quarta vitória na F1, depois de 2018 sem vitórias, e isso faz-me sentir em ainda melhor. Por isso estou muito satisfeito. Mas não aconteceu do ano. Há muito trabalho para poder ganhar e poder ter este tipo de andamento”.

“Claro que para ganhar precisamos de um carro rápido, e a equipa foi capaz de mo dar. Depois de difíceis testes de inverno ser mais rápido do que o esperado tornou isto possível. Da minha parte tenho dizer que foi a melhor corrida que fiz na minha carreira”, admitiu o finlandês.

Bottas concordou ainda que este êxito lhe dá moral para as próximas provas do campoeonato: “No desporto, especialmente neste, a confiança que conseguimos com resultados como este é enorme, e isso ajuda-nos sempre muito. Mesmo quando há tempos difíceis durante uma temporada há sempre que lembrar os bons momentos, ganhando força para saber que podemos fazer algo como hoje fiz”.