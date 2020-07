Economia “A malta adora comer geladinhos com a testa”, diz Nogueira Leite Por

O economista António Nogueira Leite, ex-governante e antigo vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, comentou com ironia as notícias da eventual nacionalização da TAP.

O gestor, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, antigo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças e ex-conselheiro nacional do PSD, questionou como se pode “nacionalizar” uma empresa cuja privatização foi alvo de “reversão”.

“Se já reverteram a privatização então não é preciso fazer nacionalização. Ou será que não se devia ter chamado reversão?”, comentou Nogueira Leite, no Twitter.

“A malta adora comer geladinhos com a testa”, finalizou.

A TAP foi privatizada em 2015, com o consórcio Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa a assumir o controlo da transportadora.

Em 2016, o Governo, liderado por António Costa, negociou uma reversão do contrato, com o Estado a voltar a ser o acionista maioritário (50 por cento), mas com a Atlantic Gateway a manter a gestão, com 45 por cento do capital.

Os restantes cinco por cento foram distribuídos pelos trabalhadores da TAP.