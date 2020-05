Nas Notícias “A maioria de nós vai apanhar a doença”, avisa Germano de Sousa Por

O patologista Germano de Sousa, um dos principais nomes na luta contra a covid-19 em Portugal, avisou que “o vírus vai andar cá” e, mais cedo ou mais tarde, “a maioria de nós vai apanhar a doença”.

Em entrevista ao Expresso, o diretor clínico de uma rede de laboratórios que tem sido das mais ativas na realização de testes à doença explicou que o verdadeira impacto da pandemia na população portuguesa só poderá começar a ser estudado quando forem conhecidos os resultados dos testes serológicos que agora começam a ‘viralizar’.

“Felizmente, 80 por cento da população que até hoje teve esta doença não tem sintomas muito graves, anda constipada, com um pouco de tosse e não passa disso. (…) Só 20 por cento da população é que merece cuidado e desses só praticamente cinco por cento é que vão para cuidados intensivos”, argumentou.

Germano de Sousa fez questão de manisfestar oposição à posição da cientista Maria Manuel Mota, que classificou o SARS-CoV-2 (que provoca a covid-19) como “um vírus relativamente bonzinho”.

“Este vírus é tudo menos bonzinho. No caso dos indivíduos que vão para os cuidados intensivos, toda aquela patologia pulmonar estranha que se está a assistir, e que não era comum na gripe, está a deixar sequelas graves. Não só pulmonares, como renais, etc. Este é um vírus perigoso que não pode ser levado de ânimo leve, nem com um sorriso nos lábios”, avisou.

O patologista elogiou a atuação da Direção-Geral da Saúde, mas considerou que as orientações para o uso generalizado das máscaras foram tardias.

“Se tiverem cuidado, usarem máscara, lavarem as mãos frequentemente, evitarem aglomerações, é possível que a segunda vaga não surja. Podemos não viver confinados, mas devemos estar com algum cuidado até que surja a bendita vacina”, concluiu o especialista.