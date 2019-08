Motores A luta cerrada pela vitória na segunda etapa do Rali da Finlândia Por

Ott Tanak reassumiu a liderança do Rali da Finlândia numa segunda etapa plena de acontecimentos, em que dois dos pilotos da Toyota sofreram percalços.

A saída de estrada de Kris Meeke acabou por ter consequências mais graves do que para Jari-Matti Latvala, na medida em que o finlandês desceu para terceiro mas pôde continuar em prova.

Mas as atenções viraram-se para o que Tanak fez no seu regresso ao comando da prova, numa fase onde o seu maior adversário passou a ser Esapekka Lappi, com o finlandês da Citroën a aproximar-se bastante do estónio da Toyota.

Mais atrás Craig Breen perdeu dois lugares, deixando a discussão do quarto posto entregue ao seu companheiro de equipa na Hyundai, Andreas Mikkelsen e ao Campeão do Mundo Sebastien Ogier. Dois motivos de interesse para este derradeiro dia de competição no país dos mil lagos.

