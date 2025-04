Opinião A importância da atividade física para a saúde do fígado Por

O fígado é responsável por funções essenciais como a produção de múltiplas substâncias necessárias ao organismo, como proteínas, gorduras e açúcares, fundamental para o “armazenamento” de energia e na destoxificação do organismo.

Frequentemente subestimado quando se fala em saúde, é um órgão vital, a sua proteção e bom funcionamento estão intimamente ligados a uma vida saudável e, dentre estes, a prática de atividade física constitui uma das formas mais eficazes de promover a saúde hepática.

A atividade física regular desempenha um papel crucial na prevenção e no tratamento das doenças hepáticas, especialmente aquelas relacionadas com o metabolismo, como a esteatose hepática, mais conhecida como “fígado gordo”. Esta condição, amplamente associada ao sedentarismo, ao excesso de peso, e a outros distúrbios metabólicos, caracteriza-se pela acumulação excessiva de gordura nas células do fígado e pode evoluir para quadros graves, como inflamação, fibrose ou mesmo cirrose.

Estudos científicos demonstram que o exercício físico ajuda a reduzir significativamente a gordura acumulada no fígado, mesmo sem uma perda de peso substancial. A prática de atividades aeróbicas, como caminhada, corrida ou ciclismo, e de exercícios de resistência, como a musculação, contribui para melhorar a sensibilidade à insulina, diminuir os níveis de gordura visceral e reduzir a inflamação sistémica. Esta modificação metabólica, além de prevenir o desenvolvimento de doenças como a esteatose hepática, é importante para o controlo de todos os estágios da doença hepática esteatótica (fígado gordo).

A atividade física regula também os níveis de colesterol e triglicéridos no sangue, fatores que afetam diretamente o fígado. Também favorece a circulação sanguínea, auxiliando o transporte de nutrientes e a eliminação de toxinas pelo organismo. Estes benefícios reforçam a capacidade regenerativa do fígado, promovendo a sua saúde a longo prazo.

É importante destacar que a prática de exercício deve ser adaptada às necessidades e condições de cada pessoa. Para quem já vive com uma doença hepática, a orientação de um profissional de saúde e o acompanhamento por um profissional dedicado (personal trainer) é essencial para garantir uma abordagem segura e eficaz.

Proteger o fígado é cuidar da vida. A prática regular de atividade física, associada a uma alimentação equilibrada e a outros hábitos saudáveis, deve ser vista como um investimento na saúde hepática e no bem-estar geral.

Nunca é tarde para começar: cada passo em direção a um estilo de vida ativo é também um passo em direção a um fígado mais saudável e a uma melhor qualidade de vida.

Artigo de opinião de Paula Peixe, presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF)