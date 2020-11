Nas Notícias A homenagem de Mr. Dheo à enfermeira que “ganha sete euros à hora” Por

O artista português Mr. Dheo homenageou os profissionais de saúde que estão “literalmente na linha da frente” com um mural numa parede em Vila Nova de Gaia.

A obra foi ontem partilhada pelo artista no Instagram, no mesmo dia em que foram confirmados os totais de 2959 óbitos e 183 420 casos de infeção em Portugal.

A homenagem foi inspirada na “enfermeira Sofia”, que “foi infectada em março com a covid-19 não num restaurante ou num bar, não num convívio com amigos ou num evento cultural ou desportivo, mas a exercer as suas funções no Hospital de S. João no Porto”.

“A enfermeira Sofia não teve a sorte de ser assintomática, esteve infetada dois meses e enfrentou semanas longas e duras de recuperação das suas totais capacidades”, continuou Mr. Dheo, na descrição da publicação.

Intitulada ‘Anjos na terra’, a imagem não demorou a viralizar.

“Esta é a minha sincera homenagem a todos os profissionais de saúde e sobretudo aos que estão literalmente na linha da frente a lutar incansavelmente contra o desconhecido para salvar a vida de tantos desconhecidos. Obrigado enfermeira Sofia, obrigado a todas as Sofias”, acrescentou.

Mas a imagem não é só uma homenagem: é também uma denúncia de quem luta sem descanso contra a pandemia e recebe “sete euros à hora”.

“Hoje, dia 9 de novembro de 2020, está nas unidades de doentes com covid-19 e de medicina, mas vestida com uma farda azul, novamente do lado de quem cuida e ajuda o próximo tantas vezes no limite da exaustão, tantas vezes prescindindo de coisas básicas que nós, do lado de cá, damos todos os dias como garantidas. A enfermeira Sofia, como tantas outras Sofias, fará – só este mês e entre outros – sete turnos de 18 horas seguidas. Ganha sete euros à hora”, salientou Mr. Dheo.

Veja a imagem que está a viralizar nas redes sociais.