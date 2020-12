Nas Notícias “A hierarquia é clara”, diz ministro sobre a divergência com António Costa Por

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, admitiu que teve uma divergência com o primeiro-ministro, António Costa, a propósito do plano de reestruturação da TAP.

O ministro queria levar o plano ao Parlamento, ao mesmo tempo que o documento era apresentado à Comissão Europeia, mas foi travado por António Costa.

Questionado sobre essa divergência, Pedro Nuno Santos respondeu que “a hierarquia é clara”.

“Num Governo saudável, as opiniões são muitas vezes diferentes, embora exista uma hierarquia e essa hierarquia é clara, mas isso não invalida que os ministros possam, em algumas matérias, nomeadamente naquelas em que têm responsabilidades diretas, possam ter uma perspetiva diferente”, reagiu o ministro, durante a conferência de imprensa de apresentação do plano de reestruturação da TAP.

“Temos é que viver e conviver com mais naturalidade com isso do que nós convivemos”, reforçou.

Desautorizado pelo primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos garantiu não sentir qualquer perda de confiança política.

“Estávamos mal, muito mal, se, por cada vez que um primeiro-ministro tivesse uma opinião diferente da nossa, nós sentíssemos que perdíamos a confiança política. Já era tempo para mudar a forma como olhamos para a política e conseguirmos conviver melhor com aquilo que é diferente”, argumentou.

“Tenho responsabilidades, umas mais difíceis do que outras, há processos mais complicados do que outros no nosso trabalho e no meu Ministério, mas faço todos eles com muito gosto e entusiasmo”, concluiu Pedro Nuno Santos.