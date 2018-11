Desporto A fotografia do jovem do Milan com Ronaldo que mostrou mais do que devia Por

Raoul Bellanova, jovem talento das escolas do AC Milan, deslocou-se ao balneário da Juventus no final da partida deste domingo para uma fotografia com Cristiano Ronaldo. A imagem acabou por mostrar mais do que devia e já se tornou viral. Veja.

Rivalidades à parte, Bellanova não perdeu a oportunidade de conhecer Cristiano Ronaldo.

O jovem formado no AC Milan foi até ao balneário da ‘Vecchia Signora’ no final da partida deste domingo para uma fotografia com o craque português.

Ronaldo acedeu ao pedido e Bellanova partilhou o momento nas redes sociais.

Porém, a imagem mostra, em segundo plano, Giorgio Chiellini, defesa da Juventus, completamente nu.

A publicação de Raoul já se tornou viral e motivou muitos comentários. O jornal ‘Il Messagero’, por exemplo, apelidou-a de “incidente sexy”.

Entretanto, o jovem jogador apagou a publicação e pediu desculpa pelo incidente, especialmente ao defesa italiano.

Veja a imagem.