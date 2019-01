Motores A fiabilidade nunca foi um problema no Mini Buggy Por

Segundo o chefe da equipa X-Raid a fiabilidade dos Mini JCW Buggy nunca foi um problema, pelo que está confiante de que consigam ultrapassar mais um Rali Dakar.

A equipa X-Raid não sobe ao pódio da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial desde 2015 – com a vitória de Nasser Al-Attiyah aos comandos de um Mini All4 Racing – mas se no ano passado se podia falar de juventude dos Mini JCW Buggy, agora Sven Quandt acredita que os seus carros de tração a duas rodas podem ter sucesso como a Peugeot teve com os seus 3008 DKR pelas mãos de Stéphane Peterhansel, Cyril Despres e Carlos Sainz.

No ‘papel’ o trio é favorito face aos Toyota Hilux Overdrive de Alttiyah e Giniel De Villiers, ou a Sebastien Loeb no Peugeot 3008 DKR da PH Sport, mas isso é a teoria. O ‘homem-forte’ da X-Raid garante que na prática isso também pode ser possível.

“O desenvolvimento foi realizado em todos os domínios. Carlos Sainz familiarizou-se com o carro no começo de 2018, o que permitiu trazer modificações desde o início que seguiram na direção certa. Houve algumas mudanças que implicaram componentes e regulações de base, mas que contribuem para tornar o buggy ainda mais competitivo. Os testes decorreram depois e a fiabilidade nunca foi um problema”, revela Sven Quandt.

O diretor da X-Raid esclarece também que “os pilotos se mostraram contentes com os carros. Depois de terem percorrido quilómetros difíceis em pistas destrutivas conseguiram apurar um outro carro, sem o qual teriam provavelmente parado a um terço dos quilómetros percorridos”.

Carlos Sainz corrobora tudo o que Quandt afirma sobre o Mini JCW Buggy: “Evoluímos muito. Reunimos com a equipa, o que nos ajudou a melhorar certas áreas do carro realizando pequenas modificações relativamente ao carro do ano passado. É diferente no que diz respeito à suspensão, ao equilíbrio, aos travões e ao peso”.

“Este é verdadeiramente um grande programa, mas nós preparamo-nos bem. Claro que temos sempre a sensação de que podemos fazer mais, mas nós evoluímos bem”, garante o vencedor do Rali Dakar de 2018.