“A festa está marcada desde o ano passado, estamos a pensar realizá-la”, diz Jerónimo

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, assegura que vai pensar “bem” nos prós e contras da realização da Festa do Avante mas lembra que os comunistas continuam com a ideia de que a realização da mesma é para avançar.

“Pela enésima vez, vou dizer que a festa está marcada desde o ano passado e estamos a pensar realizá-la”, referiu Jerónimo de Sousa, citado pelo Jornal de Notícias.

Em declarações no final de uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, o líder dos comunistas explicou que a realização da festa dependerá “naturalmente de uma avaliação das circunstâncias em que ela se vai realizar”.

“Mantemos a Festa do Avante!, mas pesaremos e bem as circunstâncias em que se possa realizar”, realçou Jerónimo de Sousa.

A Festa do Avante! está agendada entre os dias 4 e 6 de setembro no Seixal e tem gerado polémica dado que a Área Metropolitana de Lisboa e a região do Vale do Tejo são zonas onde a covid-19 tem tido um número maior de contagiados, levando até o governo e as autoridades de saúde a tomarem medidas mais restritivas.