Desporto “A Federação grega protege as equipas”, diz Sérgio Conceição Por

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, elogiou a forma como a Federação grega “protege as equipas” do país em vésperas de jogos europeus, na antevisão da partida com o Olympiacos, amanhã, no Estádio do Dragão, para a Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa, Sérgio Conceição explicou que “obviamente é importante” para as contas do apuramento uma vitória sobre os gregos, “apesar de não ficar nada decidido” no duelo do Dragão, onde ainda não consegue ainda garantir a utilização de Otávio e Luis Díaz, uma vez que estão a contas com dificuldades físicas.

“Mas é sem dúvida um jogo que tem o seu peso”, salientou o técnico, dizendo que espera um adversário complicado, até porque o FC Porto jogou no último sábado e já vai outra vez a jogo.

“A equipa está habituada a estes palcos, a Federação grega protege as equipas para estes jogos. Olham muito para a Europa e a equipa pode dar uma resposta diferente depois de ter sido adiado o jogo com o PAOK. É uma equipa experiente e bem orientada por um treinador que conhecemos”, referiu Sérgio Conceição.

O treinador dos dragões não abriu o jogo relativamente ao sistema que irá apresentar frente ao Olympiacos, mas lá foi dizendo que vai tentando encontrar soluções para tentar as vitórias sempre que os seus jogadores se sintam confortáveis.

“Se eu não estivesse confortável ou sentisse que a equipa não estivesse confortável não o faria. Os jogadores têm de se sentir bem”, comentou.

Conceição acrescentou ainda que seja qual for o sistema tático, a vontade não irá ser menor no seu plantel. “Se me perguntar se esta forma de jogar tem sido habitual, não tem. Mas trabalhamos sistemas alternativos aos que utilizamos mais, nomeadamente o 4-4-2 e o 4-3-3. Tudo passa por uma dinâmica e uma identidade que não muda, é importante realçar.”

O técnico portista explicou ainda que não tem tido muito tempo para trabalhar com os jogadores e por isso a adaptação dos reforços poderá ser mais demorada.

“Aos poucos é preciso dar tempo, sem ter muito tempo para trabalhar”, disse, falando do regresso do público às bancadas do Estádio do Dragão no duelo da Champions.

“É com muito gosto que vejo o regresso do público, que peca por tardio. Se calhar tem noutros eventos tem havido público de uma forma não tão segura como num estádio de 50 mil pessoas virem 3.750 pessoas”, comentou Sérgio Conceição.

Sete meses depois, o Estádio do Dragão voltará a abrir as suas portas para receber público. De acordo com as indicações da UEFA e da Direção-Geral de Saúde será permitida a venda de 7,5 por cento da lotação do recinto.

O FC Porto recebe o Olympiacos, nesta terça-feira, em partida da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, sem qualquer ponto ainda somado, enquanto que os gregos, orientados pelo português Pedro Martins, têm três depois do triunfo sobre o Marselha de Villas-Boas.