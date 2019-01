Motores A excelente terceira etapa de Elisabete Jacinto no Africa Eco Race Por

Depois de um dia complicado Elisabete Jacinto esteve excelente na terceira etapa do Africa Eco Race.

A piloto portuguesa e os seus companheiros a bordo MAN TGS # 404 da equipa Bio-Ritmo – José Marques e Marco Cochinho – foram os segundos mais rápidos e tiraram partido do atraso do checo Tomas Tomecek para se guindarem à liderança entre os camiões e à sexta posição da classificação conjunta com os automóveis.

Uma síntese do terceiro dia competitivo em Marrocos de Elisabete Jacinto nas imagens abaixo.